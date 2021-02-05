شاهد ساعة بورش الجديدة وكم تكلف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل بورش على توسيع شراكتها مع شركة صناعة الساعات الشهيرة تاج هوير، وأول ساعة تنتج من هذا التحالف هي تاج هوير كاريرا بورش كرونوجراف، مع توقعات بالمزيد من الساعات القادمة في المستقبل.

يُذكر أن شركة تاج هوير لديها علاقات طويلة مع بورش، في حين تستخدم الساعة سالفة الذكر Calbre Heuer 02 والتي تحتوي على احتياطي طاقة لمدة 80 ساعة، لذا يُمكنك ارتداء الساعة لبضعة أيام دون نفاذ البطارية، ويبلغ قطرها 44 مم.

في حين أن الأرقام الموجودة في الساعة تحمل نفس تصميم أرقام لوحة أجهزة القياس، في حين توجد العدادات الفرعية الثلاثة في مواضع الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة، وتعرض الدقائق والثواني والساعات على الترتيب، ويوجد أيضاً عرض للتاريخ أسفل الساعة السادسة.

على الجانب الآخر، تحمل الساعة ظهراً شفافاً حيث يُمكنك رؤية حركة وآلية عمل الساعة، كما تحصل على مظهر عجلة قيادة بورش ثلاثية الأضلع.

وفي الختام، إذا كنت ترى هذه الساعة مناسبة لك، فهي متوفرة في متاجر تاج هوير، حيث يبلغ سعر النسخة ذات السوار المعدني 6050 دولار (22,700 ريال)، والنسخة ذات السوار الجلدي بسعر 5,850 دولار (21,900 ريال).