ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يُشير تقرير جديد من مجلة Best Car Web اليابانية إلى أن لكزس تعمل على تطوير اس يو في عالية الأداء جديدة كلياً، على أن تحمل السيارة اسم LF، وستستند إلى LF-1 Limitless الاختبارية والتي ظهرت في معرض ديترويت للسيارات 2018، وستأتي السيارة لمنافسة بورش كايين ومازيراتي ليفانتي.

ولتتمكن من منافسة هذه الطرازات القوية، فيُتوقع أن تحصل على محرك V6 هجين أو V6 مزدوج التيربو سعة 3.5 لتر المستخدم في LS 500، والذي يولد قوة 415 حصان، بينما يولد المحرك الهجين قوة 354 حصان، كما ستحصل السيارة على إصدار أكثر قوة لمنافسة بورش كايين تيربو وليفانتي تروفيو.

تُشير شائعات أخرى إلى أن لكزس LF ستحصل على محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر، والذي من المتوقع أيضاً أن يُستخدم في طرازات اف الأخرى من العلامة التُجارية مثل IS F وLS F وLC F، وإذا كانت هذه الشائعات صحيحة، فيُمكن أن تحصل الاس يو في عالية الأداء على قوة تصل إلى 660 حصان، مما يجعلها أعلى بكثير من منافسيها.

وبالنسبة للتصميم، فنتوقع أن تحصل السيارة على تصميم أكثر كلاسيكية من LF-1 مع الاحتفاظ ببعض عناصر التصميم والقياسات، ويُتوقع أن يبدأ سعر السيارة من حوالي 76,000 دولار (285,000 ريال) عند تدشينها.

