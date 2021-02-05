سلوكيات خاطئة يجب تجنبها أثناء القيادة لخطورتها العالية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يرتكب بعض قائدي السيارات عدد من السلوكيات والعادات الخاطئة أثناء قيادتهم على الطرق تشكل خطورة شديدة على حياتهم، لتسببها في وقوع حوادث المرور.

ونقدم لكم اليوم أسوأ السلوكيات والعادات التي ينصح بعدم القيام بها أثناء القيادة، لتجنب الحوادث، وهي كما يلي.

قيادة السائق وهو مرهق

كشفت عدة تقارير أن نسبة قد تصل لـ 13% ممن خضعوا لاختبار القيادة أثناء الشعور بالإرهاق، دائما ما كانوا يجدوا أنفسهم معرضون للغفوة أثناء القيادة، ما قد يؤدي لنتيجة كارثية تشكل خطرا على حياة السائق والركاب.

الاعتماد الكلي على التكنولوجيا الحديثة

كشفت دراسات حديثة أن الاعتماد الكلى على التكنولوجيا المتطورة وأنظمة الأمن والحماية لها دور سلبي في التعرض للحوادث أثناء القيادة، وذلك للاعتماد على هذه الأنظمة أكثر من اللازم وهو ما يجب تجنبه.

الإهمال في التحكم بمقود السيارة

نصح خبراء السيارات بضرورة إحكام القبضة على المقود والتركيز في الطريق أثناء السير، وعدم استخدام أساليب أخرى في التحكم بالمقود مثل منطقة الفخذ أو أطراف اليد.

حزام الأمان

يهمل بعض قائدي السيارات ارتداء حزام الأمان، على الرغم من أهميته الكبيرة في الحفاظ على حياة السائق في حال التعرض للحوادث على الطرق.

شاشات المعلومات

نصح الخبراء بعدم الانشغال بتصفح شاشة المعلومات بمنطقة التحكم الوسطى بالسيارة أثناء القيادة، لضرورة توفير التركيز الكامل أثناء القيادة.