بي ام دبليو i7 ستتخطى قوتها 650 حصان!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في العام الماضي، أكدت بي ام دبليو أن الجيل القادم من الفئة السابعة سيحصل على إصدار كهربائي بالكامل، ومن المُحتمل أن يُطلق عليه i7، في حين لم تُشارك الشركة أية تفاصيل رسمية حول السيدان الكهربائية الرائدة القادمة لمنافسة مرسيدس EQS، في حين أكدت اللقطات التجسسية أن السيارة قيد التطوير بالفعل.

وفقاً لتقرير جديد، فإن i7 ستكون أقوى طرازات الفئة السابعة على الإطلاق، بقوة تزيد عن 650 حصان، وهي قوة أكبر بكثير من بي ام دبليو M760i xDrive الحالية، والتي تأتي بقوة 600 حصان من محرك V12 مزدوج التيربو سعة 6.6 لتر، وبفضل بطارية تبلغ سعتها 120 كيلوواط/س، فإن i7 ستحصل على مدى يبلغ حوالي 699 كم للشحنة الكاملة، وهو رقم مُذهل لسيارة سيدان فاخرة كبيرة.

يُقال أيضاً أن هُناك نُسخة أقل قوة من السيدان الكهربائية قيد التطوير، والتي ستأتي ببطارية سعة 80 كيلوواط/س التي تُستخدم في i4، مع مدى يبلغ حوالي 480 كم للشحنة الكاملة، ويُتوقع أن تحصل على قوة تبلغ حوالي 536 حصان، وبالنسبة للتصميم، فيتوقع التقرير أن لغة التصميم الجديدة من بي ام دبليو ستُستخدم في i7، وكذلك الشبك الأمامي العملاق الذي رأيناه في i4 وiX.

ولتمييزها عن النسخة القياسية، فستحصل السيارة على لمسات زرقاء، مع جنوط ديناميكية، كما أظهرت اللقطات التجسسية أنها ستحصل على مصابيح أمامية أقل حجماً، كما يُتوقع أن تأتي بتقنيات مساعدة سائق متطورة، وأن يتم تدشينها في وقت ما في عام 2022، على أن تُطرح للبيع كموديل 2023، ويُمكن أن تُمهد لها بي ام دبليو في وقت لاحق من هذا العام.

