أبرز المؤشرات التي تدل على تلف إطارات سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الإطارات من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة، حيث أنها الجزء المسؤول عن حركة السيارة، كما أنها تمثل أحد أهم عوامل السلامة والأمان للسائق والسيارة.

لكن مع مرور الوقت تتعرض الإطارات للتلف لاحتكاكها الدائم بالعوامل الخارجية مما يستدعي تغييرها للحفاظ على أداء السيارة وثباتها على الطريق، لذا نقدم لكم اليوم أبرز المؤشرات على تلف الإطارات، وهي كما يلي.

– ظهور تشققات وخدوش على جوانب الإطارات، مما قد يعرضها للانفجار في أي لحظة بسبب تسرب الهواء أو إنفجار الإطار.

– ظهور الانتفاخات “بيضة الإطار” على سطح الإطار الخارجي، وهو ما يهدد بانفجار الإطار بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

– تآكل الإطارات ومسح الخطوط البارزة التي عليها، وهو ما قد يسبب الانزلاق على الطريق، ويعرض السائق للخطر خاصة إذا كانت الطرق مبللة.

– صوت مزعج أثناء السير صادر من الإطارات، حيث يدل على زيادة احتكاك الإطار بالأسفلت، وهو مؤشر على تلف الإطار.

– ملاحظة تكرار تعرض أحد الإطارات لتسرب الهواء.