صور.. أسعار ومواصفات مرسيدس G-CLASS لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن أفخم الموديلات التي تطرحها ماركة مرسيدس للأسواق خلال عام 2021، تأتي النسخة الأحدث من طراز G-CLASS ضمن فئة SUV المجهزة لـ6 ركاب.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز الفاخر من مرسيدس، شمل الكشف عن قوة محركه، والتكلفة الرسمية التي يطرح بها، وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021

أضافت مرسيدس العديد من المميزات للنسخة الجديدة من طراز G، تشمل زيادة عدد الألوان الخارجية، وشاشة معلومات داخلية بحجم أكبر يصل إلى 12.3 بوصة، وإطارات أكبر بحجم صبل إلى 20 بوصة.





الأسعار

سيتوفر من طراز G-CLASS الفخم من مرسيدس بنسخته لعام 2021، فئة وحيدة، هي G550 وتكلفتها تصل إلى 132 ألفا و800 دولار.

المحرك

يعمل الطراز بمحرك توربيني مزدوج، فئة V8 ينتج قوة 416 حصانا، مع عزم دوران 450 لفة/قدم، مع توفر محرك أقوى من فئة AMG التابعة لمرسيدس، ينتج حتى 577 حصانا، بتكلفة إضافية على السعر الافتتاحي للطراز تصل إلى 25 ألف دولار.





التقنيات

يحظى الطراز بشاشة عملاقة ممتدة من منطقة التحكم الوسطى وتشمل منطقة العدادات خلف مقود السيارة، بقياس يصل إلى 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

كما يتوفر النظام الصوتي المكون من 15 سماعة مكبرة من ماركة Burmester تعمل بقوة 590 واطا، ويتوفر أيضا نظام الإنترنت اللاسلكي ونظام ترفيه للمقاعد الخلفية.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز مرسيدس G، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.

إضافة لنظام الحفاظ على المسار، ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار.