ظهور أول سيارة كهربائية من موستانج.. فبراير السعيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فورد عن ظهور أول نسخة كهربائية من موستانج خلال فبراير الحالي، التي تحمل اسم "ماتش إي".

وقامت فورد خلال يناير الماضي بتوصيل 238 نسخة من الطراز لعملائها الذين سبق لهم حجزه، ليصبح عدد النسخ الإجمالية التي خرجت للتوصيل 241 نسخة.

وخلال شهر يناير فقط، نجحت فورد في تصنيع 4,250 ألف نسخة جديدة من طراز موستانج الكهربائي، ليصبح عدد النسخ الإجمالي المصنعة ما يزيد على 10 آلاف نسخة، وتحديدا 10,967 نسخة.



ذلك بالإضافة لارتفاع معدل ضخ النسخ المصنعة لتوكيلات البيع، والذي وصل أيضا خلال شهر يناير لـ 5000 نسخة.

وأعلنت شركتا "فورد" و"جوجل" عن شراكة استراتيجية مدتها 6 سنوات، تسمح بدمج نظام "أندرويد" في ملايين السيارات الجديدة.

وتتعاون الشركتان بموجب الاتفاق على تثبيت نظام التشغيل "أندرويد" كنظام أساسي في شاشات المعلومات والترفيه بالملايين من سيارات "فورد" و"لينكولن" بدءا من عام 2023.

وكجزء من شراكتهما سيتم تكوين فريق تعاون بينهما، ويقول المسؤولون التنفيذيون في فورد وجوجل إن الفريق سيعمل على أمور عدة مثل تحسين تجربة تسوق السيارات عبر الإنترنت باستخدام بيانات العملاء.

وسيمكن نظام التشغيل "أندرويد" السائقين من الوصول إلى خرائط جوجل، كما سيوفر خدمة الأوامر الصوتية في السيارة دون استخدام الهاتف.

وسيتوفر متجر "بلاي ستور" داخل أنظمة السيارات لتحميل تطبيقات مثل الموسيقى والكتب الصوتية و"البودكاست"، وستزود جوجل فورد بخدمة تخزين البيانات السحابية.

وستستخدم فورد أيضا إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات من جوجل، لتقديم خدمة أفضل للسائقين وتحسين عملياتها بمجالات خدمة العملاء والتصنيع والتسويق.