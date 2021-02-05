اخبار السيارات

لكزس قد تدشن 3 موديلات F جديدة قبل نهاية العام

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لطالما انتشرت التقارير عن توسعة لكزس لمجال موديلات F عالية الأداء، آخرهم من مجلة Best Car اليابانية الذي نقلت عن مصادر أشارت إلى تدشين 3 موديلات لكزس F رياضية جديدة قبل نوفمبر القادم.

أولهم سيارة IS F بنفس محرك V8 سعة 5.0 لتر بالتنفس الطبيعي في RC F بقوة 472 حصان وعزم دوران 536 نيوتن متر.

السيارات الأخرى وفق المجلة هي LC F و LS F، كلاهما بمحرك جديد V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة تصل إلى 660 حصان وعزم 650 نيوتن متر، مع العلم أن عدة تقارير أخيرة أشارت إلى تطوير تويوتا ولكزس لمحركات 8 سلندر جديدة لذا الأمر ليس مستبعدًا.

كما قامت المجلة برسم صور تخيلية لسيارات F الثلاثة المحتملة بتصاميم أكثر رياضية وجراءة.. وللوقت الحالي ننتظر التأكيدات الرسمية من لكزس في الأشهر القادمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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