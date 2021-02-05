بريطانيا تحسم قرارها حول مقود u الجديد لتيسلا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تيسلا كشفت عن موديلات إس وإكس 2021 الأسبوع الماضي بتحديثات متعددة أهمها ربما إضافة مقود جديد كليًا على شكل U.

وقد أثار المقود الجدل بين المتابعين والمنظمين على حد سواء، مع تصريح إدارة سلامة الطرق الأمريكية أنها ستتواصل مع تيسلا للاستفسار عن طبيعة المقود ومدى سلامته وسهولة التحكم فيه قبل إصدار قرار حياله.

وبينما مصير المقود في أمريكا غير محسوم للوقت الحالي، أعلنت وزارة النقل البريطانية عن السماح بتقديم المقود في المملكة المتحدة، مصرحة أنه لا توجد قيود تنظيمية على تصميم أو حجم المقود في السيارات.

من الواضح أن أوروبا بشكل عام سترحب بالمقود الجديدة مع إعلان السلطات الهولندية التنظيمية هي الأخرى عن السماح بتقديم المقود الجديد.