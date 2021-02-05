روسيا عن خطاب بايدن بشأن نافالني: "عدائي جدا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت روسيا خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعا فيه إلى الإفراج عن المعارض أليكسي نافالني.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "إنه خطاب عدائي جداً وغير بناء، نأسف له".



وأعرب بيسكوف في الوقت نفسه، عن أمله في إبقاء "أساس للتعاون، رغم الكم الهائل من الخلافات والاختلافات حول مسائل أساسية".

وتبنى بايدن في تصريحات أدلى بها الخميس من وزارة الخارجية، حيال روسيا لهجة أكثر حزما بكثير من سلفه دونالد ترامب.

وقال بايدن إنه أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين: "إن الزمن الذي كانت تخضع فيه الولايات المتحدة لأفعال روسيا العدوانية قد ولى" وإن إدارته ستعمل لمكافحة "رغبة روسيا في إضعاف ديمقراطيتنا".

ولم يعلن بايدن إجراءات ملموسة تستهدف موسكو، لكنه كثف تحذيراته مشيرا خصوصا إلى قضية تسميم المعارض نافالني المفترضة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي أن العلاقات مع روسيا "في أدنى مستوياتها" على خلفية حبس نافالني.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل : "العلاقات بين روسيا وأوروبا "في أدنى مستوياتها" على خلفية قضية حبس نافالني الذي أثار احتجاجا دوليا.

وكانت محكمة في موسكو قد حكمت على نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف في معسكر إصلاحي كإجراء عقابي لانتهاكه فترة المراقبة.