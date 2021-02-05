أزمة "رقائق" تضرب عالم السيارات.. فورد أخر الضحايا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضمت شاحنة فورد F-150 لقائمة ضحايا نقص الرقائق التقنية على مستوى العالم، بعد أن اتخذت فورد قرارا بتخفيض معدل تصنيع الشاحنة للنصف.

وقررت فورد تقليل عدد ورديات الدوام بمصانعها بعدد كبير من المدن، لعدم توفر الرقائق التقنية اللازمة لبرمجيات الشاحنة.

ومن المصانع التي قللت بها فورد عدد الورديات، مصنعها بمدينة "ديربورن"، و"ميتشيجان"، لتتقلص ساعات الدوام من ثلاث ورديات لوردية واحدة فقط، وقل بها معدل الإنتاج بنسبة 50%.



في حين خفضت عدد الورديات بمصانعها بمدينة كانساس ومدينة ميزوري، من ثلاث ورديات لورديتين فقط.

ونقلا عن شبكة CNBC الإخبارية الأمريكية، فإن متحدث باسم فورد، توقع عودة الورديات لعددها التقليدي، خلال بضعة أسابيع، وأن شركته تعمل عن كثب مع موردين لحل أزمة نقص الرقائق التقنية.

وسبق لعدد كبير من شركات السيارات أن عانت من أزمة نقص رقائق المايكروشيب، ومنها فولكسفاجن وهوندا وجنرال موتورز.