بينها جيب روبيكون والوطواط.. سيارات مصغرة تنافس طرازات أصلية من "ليجو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرفت مكعبات لوجو بمحاكاتها للعديد من الماكينات والمركبات بعالم صناعة السيارات والطائرات

وهذه المكعبات توفر متعة كبيرة عبر تجميع أجزاء هذه المركبات لتكوين نسخة مصغرة منها شبيهة بدرجة كبيرة للنسخة الأصلية.

وجمع موقع "كار أند درايفر"، أبرز موديلات السيارات التي سبق وأن طرحت منها شركة ليجو، نسخ مصغرة يمكن تكوينها بالمكعبات.

وفي مقدمة القائمة، جاءت النسخة التي خصصتها الشركة من طراز Jeep Wrangler Rubicon، والتي تتوفر للأطفال من سن التاسعة، بقيمة سوقية عبر البيع الإلكتروني تصل لـ 49.99 دولار.





من ماركة مكلارين، خصصت شركة ليجو، نموذج مصغر من المكعبات للطراز الرياضي الشهير McLaren Senna GTR، الذي تصل تكلفته في الحقيقة لـ1.2 مليون دولار، وتتكون النسخة المصغرة من الطراز من 830 قطعة مكعبات ليجو، وتتوفر بقيمة سوقية عبر البيع الإلكتروني تصل لـ 49.99 دولار.





من ماركة لاند روفر، ضمت القائمة، نسخة مصغرة خصصتها الشركة لطراز "ديفندر"، بنسخته الأحدث المطروحة لعام 2020، وتتكون من 2573 قطعة مكعبات، بقيمة سوقية عبر البيع الإلكتروني تصل لـ199.99 دولار.





ومن الموديلات الكلاسيكية، ضمت القائمة، نسخة عام 1974 من طراز بورش 911 تيربو 3.0، التي يمكن تجميعها من 180 قطعة مكعبات، وتتوفر بقيمة سوقية عبر البيع الإلكتروني تصل لـ14.97 دولار.





ومن السيارات التي اشتهرت عبر أفلام هوليوود، السيارة المخصصة للرجل الوطواط التي ظهرت في فيلم باتمان عام 1989، وهي مكونة من 3036 قطعة مكعبات ليجو وتتوفر للبيع الإلكتروني بتكلفة 249.95 دولار.





من السيارات أيضا التي اشتهرت عبر هوليوود، طراز دودج تشارجر، الذي سبق له الظهور عبر أفلام Fast & Furious واستخدمه "فان ديزل"، ويتكون من 1077 ألف قطعة ليجو، ويتوفر بتكلفة عبر البيع الإلكتروني تصل لـ 99.95 دولار.



