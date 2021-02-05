لماذا حذّر إيلون ماسك من شراء سيارات تيسلا؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – اعترف المدير التنفيذي لتيسلا، إيلون ماسك، في مقابلة أخيرة بأن جودة سيارات تيسلا تتأثر أثناء فترات زيادة الإنتاج وتوسيع عمليات الشركة.

وأشار ماسك إلى أن وتيرة إنتاج تيسلا ارتفعت لمستوى غير مسبوق في نهاية 2020 لدرجة انتشار عيوب الطلاء في السيارات.. ولا مفاجأة هنا حيث اشتهرت سيارات تيسلا بضعف جودتها في بعض النواحي، خاصة بعد بدء إنتاج موديل 3 وY بكميات كبيرة.

وقد وصلت الصراحة بماسك بنصيحته بعدم شراء سيارات تيسلا أثناء تسريع وتيرة الإنتاج، بل الانتظار حتى وصول الإنتاج لمستوياته الطبيعية المستقرة، مثل الآن.

وأكد ماسك أنه رغم الأخطاء التي تتم أثناء تسارع عمليات الإنتاج إلا أن تيسلا تقوم بمعالجتها بسرعة ودقة، مع حل مشاكل طلاء موديل 3 في ديسمبر الماضي.