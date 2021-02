نيسان فرونتير 2022 الجديدة كلياً تُدشن نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان رسمياً عن فرونتير 2022 الجديدة كلياً بطول أكبر، في حين أن قاعدة العجلات والمحرك لم تتغير، حيث كشفت الشركة عن محرك V6 سعة 3.8 لتر الجديد مع موديل 2020.

يولد هذا المحرك قوة 310 حصان و381 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، وتقول نيسان أن صرفية الوقود مشابهة إن لم تكن أفضل من الطراز السابق، ويوفر ناقل الحركة الجديد تجربة قيادة أكثر مُتعة، كما توفر قضبان التثبيت الأمامية والخلفية ثباتاً أكبر للبيك أب ومقاومة أفضل للتدحرج.

حصلت السيارة على تصميم جديد كلياً، والذي تصفه الشركة بأنه متشابك، كما عملت نيسان على جعلها أكثر قدرة وراحة، مع مقاعد مقاومة للجاذبية، لجعل القيادة لمسافات طويلة مريحة قدر الإمكان.

تتوفر السيارة بكل من أنظمة الدفع الخلفي والدفع الكُلي، مع مساعد صعود التلال والتحكم في النزول من التلال بشكل قياسي، وإذا حصلت على فئة PRO-4X، فستحصل على ممتصات صدمات Bilstein الملائمة للطرق الوعرة، وألواح حماية سفلية، كما تستخدم فرونتير نظام تعليق مستقل مزدوج، ويُمكن للسيارة حمل ما يصل إلى 635 كجن في فئة S ذي الدفع الكُلي، وسحب ما يصل إلى 2,944 كجم.

يُذكر أن فرونتير يتم تقديمها إما بغمارة واحدة أو بغمارتين، مع صندوق خلفي بطول 1.52 متر أو 1.83 متر، كما تمتلك السيارة مساحات تخزين داخلية كبيرة، تشتمل على مساحة تخزين في الأبواب الخلفية تقدر بـ 5.7 لتر، و6.5 لتر للأبواب الأمامية.

كما تم تزويد السيارة بأحدث تقنيات السلامة من نيسان، بدءً من كاميرا بزاوية رؤية 360 درجة، بالإضافة إلى المكابح التلقائية في حالات الطوارئ، وكاشف المشاة، ونظام التحذير من النقاط العمياء، وغيرها الكثير.

وفي الختام، لم تكشف نيسان عن الأسعار بعد، والتي ستُعلن عنها الشركة بالإضافة إلى صرفية الوقود، وغيرها من التفاصيل مع بدء عمليات تسليم السيارة، والتي يُتوقع أن تبدأ في الصيف المقبل.

