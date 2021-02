نيسان باثفايندر 2022 تنطلق بقوة 284 حصان وثمانية مقاعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دشنت نيسان رسمياً سيارة باثفايندر 2022 الجديدة كلياً، والتي تتميز بمظهر قوي يشتمل على شبك أمامي مع ثلاثة فتحات علوية، ومحرك قوي.

بالحديث عن المحرك، فتتوفر السيارة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 284 حصان و351 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي جديد بتسع سرعات، ولم تكشف الشركة بعد عن صرفية وقودها.

تتمتع السيارة بمزايا تعزز قدراتها على الطرق الوعرة، وسبعة أوضاع قيادة، لتُصبح سيارة عائلية قادرة على جميع أنواع الطُرق، حيث تستوعب السيارة ما يصل إلى 8 رُكاب، ويُمكنها سحب ما يصل إلى 2,700 كجم.

وللتأكد من أن جميع الرُكاب الثمانية مرتاحين، فتوجد منافذ يو اس بي في جميع أنحاء المقصورة، مع مساحة واسعة للتخزين أسفل المقاعد، وتأتي الأخيرة مجهزة بجلد أنيلين أو قماش أو جلد مبطن، كما تتميز بشاشة نظام ترفيهي مقاس 9 بوصة، وأجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة.

تقول نيسان أيضاً أن مقصورة سيارتها أصبحت أكثر هدوءً بفضل الزجاج العازل، ونوافذ الصف الثاني السميكة، وزيادة عزل الأبواب والأرضيات، ليزداد امتصاص ضجيج المحرك بنسبة 60%، كما تتميز بنظام صوتي اختياري بوز مكون من 13 مكبر صوت، وتدعم كل من آبل كاربلاي، وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نيسان كونيكت بشكل قياسي أيضاً.

وفي الختام، ستتوفر السيارة بنظام ProPILOT Assist لمساعدة السائق في فئات S وSV، والذي يجمع بين مساعد التوجيه، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، في حين ستكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل والأسعار بالقرب من موعد بدء تسليمها للعملاء، والذي سيكون هذا الصيف.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin