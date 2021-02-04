أسباب ارتفاع حرارة المحرك وأضراره على السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم، أحد هذه الأعطال هي ارتفاع حرارة السيارة، وهو ما يمثل خطورة شديدة على المحرك، ويرجع حدوث هذه المشكلة لأسباب متعددة، نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

– تهالك محرك السيارة أو جود مشاكل وأعطال به

– نقص سائل التبريد في الردياتير بسبب الحرارة العالية أو للتسرب منه، وهو ما يخفض القدرة على تبريد المحرك

– تعرض الردياتير إلى الانسداد نتيجة تراكم الأوساخ أو لاستخدام المياه العادية في عملية التبريد

– ضعف أو تلف مروحة التبريد، وهو ما يسبب عدم قدرة المراوح على دفع كمية الهواء اللازمة لعملية التبريد، أو في حال وجود مشاكل في التوصيلات والأسلاك الخاصة بها

– في حال تلف الثرموستات الخاصة بمروحة التبريد أو تعرضها للخلل

– تلف حساس درجة حرارة المحرك، ما يؤدي إلى عدم عمل مروحة التبريد

– تناقص أو زيادة زيت المحرك يسبب العديد من الأعطال، ومنها ارتفاع درجة حرارة السيارة

– تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها

– انسداد أو تلف إحدى الأنابيب في نظام العادم

أضرار ارتفاع حرارة السيارة

– تعرض المحرك للعطل، وهو ما قد يسبب إيقاف السيارة بالكامل.

– تآكل بعض أجزاء جدران وبطانات الأسطوانات والجوانات.

– تلف الثرموستات ومضخة المياه والردياتير وأجزاء أخرى مختلفة من السيارة.