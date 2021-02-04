تعرف على طريقة تنظيف رديتر السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر الردياتير (المبرد) من أبرز الأجزاء المسؤولة عن خفض حرارة محرك السيارة، مما يساعد على عمله بكفاءة عالية ويحافظ عليه من التلف، لذا ينصح الخبراء بضرورة الاهتمام والعناية به وتنظيفه بصورة منتظمة.

لكن كثير من قائدي السيارات يهملون العناية بالردياتير وتنظيفه لتفادي الانتظار المرهق في مراكز الصيانة، وهو ما قد يؤدي إلى انسداده نتيجة تراكم الشوائب والأوساخ والصدأ داخله، وبالتالي ينعكس بالسلب على عمل المحرك.

لذا نقدم لك اليوم طريقة بسيطة لتنظيف وغسل ردياتير السيارة بنفسك في المنزل، فقط اتبع الخطوات التالية:

1- غلق تشغيل محرك السيارة، والانتظار إلى أن تبرد السيارة تماماً قبل البدء في عملية تنظيف الردياتير.

2- قم بفك الصمام الخاص بتصريف سائل التبريد في الردياتير، وتأكد من تصريف لتر من السائل كحد أدنى.

3- أعد تركيب صمام تصريف الردياتير مرة أخرى، ثم قم بفتح غطاء الردياتير وضع المنظف الخاص بالردياتير بالكامل.

4- قم بغلق غطاء الردياتير مرة أخرى، ثم قم بإعادة تشغيل محرك السيارة لمدة 10 دقائق، ثم قم بغلق المحرك وانتظر قليلاً إلى أن يبرد المحرك مرة ثانية.

5- قم بفتح غطاء الردياتير بعد التأكد من انخفاض حرارة المحرك تماماً، وكذلك قم بفك صمام الردياتير وصرف السائل الذي بداخله.

6- قم بوضع أنبوب أو خرطوم في الردياتير لضخ المياه بداخله لمدة عشر دقائق لتنظيف الشوائب والأوساخ والصدأ، إلى أن يخرج ماء نظيف منه.

7- قم بتركيب صمام التصريف مرة ثانية في الردياتير، ثم ضع السائل الخاص للتبريد في الردياتير، ثم أغلق الردياتير بإحكام، ثم قم بتشغيل المحرك مرة أخرى، وهكذا تكون انتهيت من عملية تنظيف وغسل الردياتير.

وينصح الخبراء بتكرار عملية تنظيف الردياتير كل 6 شهور أو كل20.000 كم، حتى يعمل بكفاءة وأداء عالي ويتم المحافظة عليه من الأعطال.