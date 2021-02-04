طراز إنفينيتي QX50 لعام 2021.. عرض لمواصفات الرفاهية والأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعزز ماركة إنفينيتي أسطولها من السيارات المطروحة لعام 2021 ضمن فئات كروس أوفر الفارهة، بطرحها للنسخة الأحدث من طراز QX50.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز QX50 شمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



عززت إنفينيتي من القدرات التقنية لطراز QX50 بنسخته الجديدة لعام 2021، بمنح كافة الفئات المطروحة منه للبيع خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت "واي فاي"، وتوفير أنظمة أمن وحماية أكثر تطورا لمساعدة السائق.





الأسعار

يتوفر من طراز إنفينيتي QX50 بنسخته الجديدة 5 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم Pure بتكلفة 38,975 ألف دولار، ثم فئة Luxe بتكلفة 42,525 ألف دولار، ثم فئة Essential بتكلفة 45,725 ألف دولار، من بعدها تتوفر فئة Sensory بتكلفة 51,025 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Autograph بتكلفة 55,225 ألف دولار.

المحرك

يطرح طرز إنفينيتي QX50 بنسخته الجديدة لعام 2021، بمحرك توربيني ذو 4 اسطوانات، ينتج قوة 268 حصان، بعزم دوران 280 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي cvt.





التقنيات

يحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة مزدوجة بمنطقة التحكم الوسطى بقياس عملاق، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، كما يتوفر بالطراز نظام صوتي مكون من 16 سماعة مكبرة من ماركة bose الفخمة، ووصلات usb بقوة 12 فولت.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار أند ردرايفر"، عرضه لمواصفات وقدرات طراز QX50 بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل، بالإضافة لنظام كاميرا خلفية ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.