نيسان قشقاي الجيل الجديد: موعد التدشين والمحركات والتحديثات المتوقعة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن فيديو تشويقي لقشقاي 2021 الجديدة كلياً مع تأكيدها على موعد التدشين خلال حدث مباشر يوم 18 فبراير.

وستنطلق قشقاي بتحديثات خارجية تشمل شبك أمامي أكبر قليلاً على شكل V ومصابيح أمامية LED متكيفة، وبينما ظلت أبعاد السيارة كما هي، ستزداد مساحة المقصورة والصندوق الخلفي عن الماضي.

وستحصل الـ SUV الصغيرة على شاشة معلومات ترفيهية 9 إنش ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش ومزايا تدفئة وتهوية وماساج المقاعد وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي والشاحن اللاسلكي للجوال.

بالنسبة لمواصفات المحرك في أوروبا فتشمل محرك 1.5 لتر هايبرد مخفف بقوة تتراوح بين 140 و158 حصان، متصل بناقل يدوي 6 سرعات أو CVT جديد، وأنظمة دفع أمامي وكلي، كما ستحصل السيارة على محرك هجين 1.5 لتر في 2022 بقوة 190 حصان.