جيلي KX11 كروس أوفر الجديدة كلياً بسبعة مقاعد تظهر قبل التدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور جديدة لجيلي KX11 كروس أوفر الجديدة كلياً بسبعة مقاعد مع اقتراب موعد التدشين.

وتستند KX11 الجديدة إلى منصة CMA للمجموعة، والتي تدعم عدد من موديلات جيلي الأخرى بالإضافة إلى بعض سيارات فولفو وعلامة لينك آند كو الفرعية.

من الواضح أن KX11 هو مجرد اسم كودي مؤقت للسيارة، وسيتم تزويدها بمحرك 2.0 لتر تيربو ومحرك آخر 1.5 لتر تيربو هجين بالقابس.

وسيتم تدشين السيارة الجديدة في أبريل القادم في معرض شانغهاي للسيارات مع انطلاقها في السوق الصيني لاحقاً هذا العام.

