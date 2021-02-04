أغلى السيارات الألمانية التي طرحت عبر التاريخ.. مايباخ إكسيليرو تتصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يضم تاريخ صناعة السيارات الألمانية، قائمة بمجموعة من السيارات التي توفرت بتكلفة باهظة، من الموديلات الكلاسيكية والحديثة

وقد تصل التكلفة في بعض الأحيان لملايين الدولارات لما تتمتع به من قيمة تاريخيه، وإمكانيات استثنائية.

وجمع موقع "هوت كارز" المتخصص بأخبار السيارات قائمة تضم أغلى السيارات الألمانية التي طرحت عبر التاريخ، من مختلف الماركات.

بدأ الموقع القائمة، بطراز مرسيدس 300 SL Gullwing، موديل عام 1957، والذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لـ1,144,000 مليون دولار.





من بعده، جاء طراز بورش Porsche 964 Turbo S 'Leichtbau، موديل عام 1993، والذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لـ1,200,000 مليون دولار.





وطراز بورش Carrera RS 3.0، موديل عام 1974، والذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لـ1,370,000 مليون دولار.





وطراز مرسيدس Maybach Landaulet G650 ، موديل عام 2018، والذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لـ1,800,000 مليون دولار.





وطراز مرسيدس McLaren SLR Mansory Renovatio، موديل عام 2013، والذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لـ1,800,000 مليون دولار.





وطراز بي إم دبليو 507، موديل عام 1959، والذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لـ2,000,000 مليون دولار.





ومن مرسيدس أيضا، جاء طراز SLR Quad-Turbo V10 Brabus، موديل عام 2010، والذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لمليوني دولار.





وطراز بورش Porsche 911 GT1 Strassenversion، موديل عام 1998، والذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لـ 5,665,000 مليون دولار.





ومن بورش أيضا، ضمت القائمة طراز 550 Spyder، موديل عام 1956، والذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لـ6,000,000 مليون دولار.





وفي ختام القائمة، جاء طراز Maybach Exelero، موديل عام 2004، والذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لـ 8,000,000 مليون دولار.



