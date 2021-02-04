مرسيدس GLB-class لعام 2021 تنافس بي إم دبليو X1.. الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح ماركة مرسيدس نسخة جديدة لعام 2021 من طراز GLB-class تنافس بها الماركة موديلات أبرزها طراز بي إم دبليو X1، وفولفو XC40.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الأحدث من طراز مرسيدس GLB-class، شمل الكشف عن قوة محركه، والفئات المتوفرة منه للبيع، وتكلفته الرسمية.





الأسعار

يتوفر من طراز مرسيدس GLB-class بنسخته الجديدة لعام 2021، فئتان للبيع بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية من الطراز باسم GLB 250 وتكلفتها 39,045 ألف دولار، ثم فئة GLB450 4Matic، وتكلفتها 41,045 ألف دولار.

المحرك

يطرح الطراز بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ذو 4 أسطوانات، وينتج قوة 221 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي dual-clutch مزود بـ8 سرعات، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل خلال 6.0 ثانية.





التقنيات

وتطرح مرسيدس طراز GLB-class بنسخته الأحدث لعام 2021، بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح ما بين 7.0 و 10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لوصلات USB-C، وخاصية بلوتوث، مع قابلية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية التي تتوفر بتكلفة إضافية على تكلفة السيارة، تصل لـ200 دولار.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لمواصفات وقدرات الطراز GLB-class بنسخته الجديدة لعام 2021، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، وتنبيه السائق في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، وتنبيه السائق عند الاقتراب أكثر من اللازم من السيارات من حوله.