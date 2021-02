كل ما نعرفه عن هونشي S9 هايبركار القادمة بقوة 1400 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن مجموعة FAW الصينية المالكة لعلامة هونكي قررت بناء سيارة هونكي S9 الخارقة الجديدة في إيطاليا، تحديداً في منطقة Emilia Romagna، موطن العلامات الإيطالية الأيقونية مثل فيراري وباجاني ولامبورغيني.

وقد دشنت علامة هونكي نسخة اختبارية “كونسيبت” للهايبركار في معرض فرانكفورت للسيارات 2019 بأرقام أداء مذهلة آنذاك بفضل محرك V8 هجين بقوة إجمالية تصل إلى 1400 حصان.

وتتسارع S9 نظرياً من الصفر إلى 100 كلم\س في 1.9 ثانية، أي نفس سرعة تيسلا رودستر، بسرعة قصوى 400 كلم\س.

وقد أشارت تقارير إلى أن هونكي ستصنع 70 وحدة فقط من السوبركار بسعر تقديري 1.4 مليون دولار، أي حوالي 5.25 مليون ريال.. كما تخطط هونكي لطرح موديلات هجينة وكهربائية أخرى تحت إطار موديل S في الأعوام القادمة، مع إنتاجهم في إيطاليا أيضاً في الغالب.

