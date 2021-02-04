أعلى علامات السيارات في نتائج بحث جوجل في 2020

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استعادت تويوتا لقب علامة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم في 2020 بعد خمسة أعوام من خسارة اللقب لمجموعة فولكس واجن، ولم تكتف تويوتا بذلك حيث ارتفعت للمرتبة الأولى في نتائج بحث جوجل لعلامات السيارات في 2020، وفق دراسة من مركز Compare the Market.

وقد تراجعت بي ام دبليو من المركز الأول في 2019 إلى المركز الثاني العام الماضي، وإن حافظت على تفوقها الإجمالي في حالة حساب النتائج التراكمية للأعوام الثلاثة الماضية من 2018 إلى 2020.

وحافظت مرسيدس بنز على ترتيبها في المركز الثالث، بينما تحسنت ترتيبات كيا وفورد بقوة للمركز الرابع والخامس على التوالي.

بإمكانكم الاطلاع على ترتيب الشركات في الأعوام الثلاثة الماضية في الجدول المرفق وأكثر العلامات بحثاً في كل دولة على حدة في الخريطة المرفقة.