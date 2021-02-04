دليلك لاختيار أفضل مكنسة كهربائية للسيارة.. أسعار مواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد استخدام المكانس الكهربائية المحمولة، من أنسب الطرق للحفاظ على نظافة السيارة من الداخل، في التقرير التالي دليل شامل لطريقة اختيارها.

ويفضل استخدام المكانس الكهربائية المحمولة، كونها أنسب الطرق للحفاظ على نظافة السيارة من الداخل، للقضاء على مخلفات القيادة لمسافة طويلة في طرق ترابية، أو ما يخلفه الأطفال خلال رحلة قيادة طويلة، من فضلات طعام ووجبات خفيفة تحدث فوضى بالمقاعد الخلفية.

وجمع موقع "كار أند درايفر"، في قائمة أبرز ماركات المكانس الكهربائية المحمولة، التي تتوفر حاليا بالأسواق، مع الكشف عن أبرز مواصفاتها.

وفي مقدمة القائمة، جاءت المكنسة من ماركة Bissell Multi Auto التي منحها الموقع الأفضلية على كافة مكانس الكهرباء المخصصة للسيارات المتوفرة حاليا للبيع، وتتوفر بسعر 159.99 دولار، وتزن 3.2 رطل.





وضمت القائمة المكنسة الكهربائية من ماركة Dyson V7، التي وصفها الموقع بأنها متعددة المهام والاستخدامات، وتتوفر بقيمة تصل لـ 327.99 دولار عبر البيع الإلكتروني، وتزن 3.1 رطل.





من بعدها، ضمت القائمة المكنسة الكهربائية من ماركة Shark UltraCyclone Pet Pro+، وصنفها الموقع من ضمن الأفضل، وتتوفر للبيع بقيمة 79.99 عبر البيع الإلكتروني، وتزن 2.2 رطل.





ولعشاق تربية الحيوانات، قدم الموقع أنسب مكنسة كهربائية تتوفر حاليا وتخدم مستخدميها لتنظيف السيارة من وبر الحيوانات الأليفة، وهي المكنسة من ماركة Bissell Pet Hair Eraser، وتتوفر بقيمة عبر البيع الإلكتروني تصل لـ 69.99 دولار، وتزن 2.5 رطل.





ثم ضمت القائمة مكنسة من ماركة Black+Decker DustBuster المتخصصة في القضاء على الغبار والأتربة وتتوفر بقيمة 89.99 دولار عبر البيع الإلكتروني وتزن 2.4 رطل.





اختتم الموقع القائمة، بمكنسة من ماركة Shark WandVac، وهي مخصصة لتنظيف السيارات الكهربائية التي تحتوي على العديد من الأنظمة التقنية الحديثة التي تستلزم نوع خاص من المكانس لتنظيفها ، وتتوفر بتكلفة 119.99 دولار عبر البيع الإلكتروني وتزن 1.3.



