بقوة 668 حصانا.. كاديلاك تسعد لطرح سيارة خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة في عالم السيارات كاديلاك لطرح أحدث سياراتها ذات الأداء القوي قريبا باسم سي.تي5-في بلاكوينج.

ولا تعمل السيارة الجديدة بالمحرك بلاكوينج الذي تم وقف إنتاجه بعد دخوله مرحلة الإنتاج لفترة قصيرة كأحد الخيارات المتاحة ضمن السيارات الصالون الكبيرة الفارهة سي.تي6.



وتعمل السيارة سي.تي5 في بلاكوينج بمحرك قوته 668 حصانا وعزم شدته 659 رطلا لكل قدم معكب، ويعتبر تطويرا للمحرك القديم سي.تي.إس-في ذي الشحن التوربيني الذي تصل سعته 6.2 لتر ويحتوي على 8 صمامات وهو أقوى محرك تنتجه كاديلاك في تاريخها الممتد 118 عاما.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن كاديلاك لم تستخدم المحرك بلاكوينج في-8 المزدوج سعة 4.2 لتر المستخدم في السيارة سي.تي6 الجديدة لأنه لا يعطي القوة الكافية، في حين ذكر الموقع أن السبب ربما يكون الرغبة في تقليل نفقات إنتاج السيارة الجديدة.

وتعتبر السيارة التي تبلغ قوة محركها 668 حصانا وعزمه 659 رطلا لكل قدم مكعب بمثابة قفزة هائلة مقارنة بالمحرك السابق سي.تي5 في المزدوج ذي الست اسطوانات الذي تبلغ قوته 360 حصانا وعزمه 405 أرطال لكل قدم مكعب.

وتقول كاديلاك إن السيارة سي.تي5 في بلاكوينج تستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.7 ثانية من بدء انطلاقها وتزيد سرعتها القصوى عن 200 ميل في الساعة.

وهذا الكلام يبدو منطقيا بحسب موقع موتور تريند مشيرا إلى أن السيارة سي.تي.إس-في ذات المحرك الأقل قوة يصل تسارعها إلى 60 ميلا في الساعة خلال 3.8 ثانية.