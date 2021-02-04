فيات تطرح أيقونتها 500.. إليك المواصفات والأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة فيات النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها 500 الصغيرة، والذي شهد العديد من التحسينات على خطوط التجهيزات.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن خط التجهيزات الأساسي Cult يقدم المرايا الكهربائية وراديو DAB+ ومكيف هواء مع وظيفة Start/Stop الأوتوماتيكية.



ويتمتع أفخم خطوط التجهيزات والمعروف باسم Sport بطلاء مطفأ، وخيوط حياكة متباينة باللون الأحمر على الفرش الداخلي، وعجلات خفيفة الوزن، وكشافات عاملة بتقنية LED، ونظام ملتيميديا باللمس، والزجاج المعتم، ومكيف الهواء الأوتوماتيكي، مع بعض الملامح الرياضية على التصميم الخارجي مثل المصدم.

ويتميز الموديل الخاص Dolcevita من السيارة بالطلاء ثنائي اللون، وطلاء الكروم على بعض المكونات والعناصر التصميمية، والسقف الزجاجي.

ويبدأ سعر السيارة فيات 500 المزودة بخط التجهيزات الأساسي Cult من 14 ألف و490 يورو.

ونهاية العام الماضي، سمحت المفوضية الأوروبية، بالاندماج بين الشركات المصنعة للسيارات الفرنسية "بيجو إس آ" (بيجو/سيتروين) والأمريكية فيات كرايسلر.

ويشكل الاندماج رابع أكبر مجموعة لإنتاج السيارات في العالم، شرط التزام المجموعتين بالحفاظ على المنافسة في مجال السيارات الصغيرة.

وتلتزم المجموعتان بشكل خاص بتوسيع اتفاق التعاون بين "بيجو إس آ" وتويوتا في الآليات التجارية الخفيفة الصغيرة وتسهيل وصول المنافسين إلى شبكات إصلاح وصيانة المجموعتين لهذا النوع من المركبات، حسب بيان للمفوضية الأوروبية.

وسيعمل في المجموعة المشتركة الجديدة أكثر من 400 ألف شخص، وتوقّع البيان أن يستغرق إنجاز عملية الاندماج ما بين 12 و15 شهرا.

والاندماج، الذي قالت الشركتان إنه سيثمر عن كيان جديد يبلغ مجموع مبيعاته نحو 170 مليار يورو (190 مليار دولار) سنوياً، و11 مليار يورو من الأرباح التشغيلية، سيساعد على تحقيق التوسيع اللازم في هذه الصناعة التي تواجه تباطؤا في الطلب، والتي عليها استثمار المليارات في تطوير العربات الكهربائية".

ومن المقرر أن تحمل المجموعة المندمجة الجديدة اسم "ستيلانتيس"، ومن بين علاماتها التجارية ألفا روميو، وبيجو، وستروين وجيب.