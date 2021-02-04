"ماسك" يعترف بوجود عيوب في تسلا: لا تشريها الآن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بأن جودة السيارات تتأثر في أوقات زيادة الإنتاج بشكل كبير.

وقال ماسك في مقابلة مع محلل الصناعة (ساندي مونرو Sandy Munro)، إن تسلا كانت تصنع السيارات بسرعة كبيرة قرب نهاية عام 2020 لدرجة أنها كانت تفسد وظائف الطلاء.



وتلقت تسلا الكثير من الانتقادات بشأن عيوب في الإنتاج وجودة سياراتها، خاصة بعد أن بدأت بصنعها بكميات كبيرة نسبيًا مع Model 3 و Model Y.

وقال ماسك في المقابلة مطلع الشهر الحالي: استغرق الأمر منا بعض الوقت لاستكمال عملية الإنتاج، ويسألني الأصدقاء: متى يجب أن أشتري سيارة تسلا؟ وأقول له: إما أن تشتريها في البداية، أو عندما يصل الإنتاج إلى حالة مستقرة.

وأضاف: لكن أثناء منحدر الإنتاج هذا، من الصعب جدًا أن تكون في وضع التسلق العمودي والحصول على كل شيء بشكل صحيح في التفاصيل الصغيرة، بحسب بوابة التقنية.

وسأل مونرو عن سبب وجود مشكلات في الطلاء مع سيارة Model 3 الجديدة، في حين أن سيارة أخرى تم بناؤها بعد شهر كانت أفضل، وأجاب ماسك أن تسلا قد حسنت جودة الطلاء في نهاية العام الماضي، حتى خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.

وبينما يبلغ عمر Model 3 الآن أكثر من ثلاث سنوات، أمضت تسلا معظم عام 2020 في محاولة لتحقيق هدف طموح حدده ماسك لبيع 500000 سيارة، ويبدو أن هذا الهدف أدى إلى المزيد من مشاكل الجودة مع الطلاء.

وقال ماسك: أحد الأشياء التي كانت تحدث عندما كنا نعمل على زيادة الإنتاج هو أن الطلاء لم يكن بالضرورة يجف بدرجة كافية.

ويشتهر مونرو بفحصه الدقيق لجميع أنواع السيارات، لكن انتقاداته بشأن سيارات تسلا تحظى بشعبية خاصة، وكان فحصه لسيارة Model 3 في عام 2018 صعبًا بشكل خاص، حيث قارن الجودة بجودة كيا من التسعينيات.

وقال مونرو في ذلك الوقت: لا أستطيع تخيل كيف أطلقوا هذا، فيما قال ماسك في المقابلة: اعتقدت أن انتقاداتك كانت دقيقة.

وتمثل هذه المقابلة واحدة من أكثر المقابلات المميزة التي أجراها ماسك منذ فترة طويلة، كما تعمق هو ومونرو في عدد من موضوعات تسلا الأخرى، مثل المقاعد المخصصة للشركة، وكيف تحاول تجنب مشكلات الجودة المماثلة مع Model Y والمرشد الآلي والمزيد.