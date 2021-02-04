70 جريمة حرب.. قائد "جيش الرب" ينتظر كلمة الفصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، حكمها بحق قائد سابق للمتمردين في أوغندا بتهمة ارتكاب 70 جريمة حرب وضد الإنسانية.

ويواجه دومينيك أونجوين، الذي بدأت محاكمته في ديسمبر/كانون الأول 2016، بتهمة القتل والاغتصاب والتعذيب والاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال خلال الفترة من 2002 حتى 2004.

وتردد أنه ارتكب الجرائم عندما كان قائدا لما يسمى بـ"جيش الرب للمقاومة" في شمال أوغندا.

ودفع أونجوين ببراءته من التهم الموجهة إليه في بداية إجراءات المحاكمة في ديسمبر/كانون أول 2016 واستمر منذ ذلك الحين في إنكار جميع الاتهامات.

وتقول جماعات حقوقية إن "جيش الرب" للمقاومة اختطف عشرات الآلاف من الأطفال لاستخدامهم كجنود والاستعباد الجنسي.

كما قتل وشوه آلاف المدنيين في مناطق نائية بشمالي أوغندا وشمال شرقي الكونغو وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى أثناء حركة التمرد التي دامت 3 عقود وانتهت في 2005.