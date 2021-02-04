أهم قواعد ركن السيارة بطريقة صحيحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا كنت غير محترف في قيادة السيارة وركنها، فيمكنك التعرف على أهم قواعد ركن السيارة والأخطاء التي تواجهها عن الركن.

تعد عملية ركن السيارة من الأمور الصعبة التي قد تواجه البعض أثناء قيادة السيارة، ولهذا يجب عليك التدرب جيدا على أساليب ركن السيارة حتى لا يحدث أي مشكلة أثناء الركن، وفيما يلي أهم قواعد ركن السيارة بالطريقة الصحيحة والأخطاء التي من الممكن أن تقع بها عند الركن.



قواعد ركن السيارة:





يجب عليك الحرص على التحكم في سرعة السيارة قبل الركن، والعمل على السير ببطء وعليك أن لا تتعدى 7 كم في الساعة قبل الركن. من المهم الحرص على اختيار المكان الصحيح لركن السيارة، والحفاظ على مسافة آمنة مع السيارات الأخرى، والتأكد من اتساع المكان لعدم الإصطدام بالسيارات. من المهم أيضا أن تستخدم عجلة القيادة باتجاه أقصى اليمين أو أقصى اليسار وفق الجهة التي ستركن فيها ببطء. عليك بالرجوع بالسيارة إلى الخلف باستخدام عجلة القيادة بزاوية 45 درجة بين السيارتين الأمامية والخلفية، ويمكنك الإستعانة بالمرايا عند الركن، أو بإمكانك استخدام الكاميرا الخلفية عند الركن إذا ما توافرت في السيارة. وجه عجلة القيادة إلى أقصى الجهة الأخرى مع الرجوع إلى الوراء، مع الضغط على الفرامل بشكل مستمر حتى يتم ركن السيارة بالشكل الصحيح.

ملحوظة : إذا كنت من المبتدئين في ركن السيارة يمكنك الإستعانة بشخص يقوم بتوجيهك إلى المكان الصحيح للركن حتى لا يتم الإصطدام بأي من السيارات الأخرى الموجودة بالمكان.

أخطاء عند ركن السيارة:



