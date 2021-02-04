فيراري تدخل سوق السيارات المستعملة.. أسعار زهيدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت فيراري، سوق السيارات المستعملة بمجموعة متميزة من الموديلات بتكلفة زهيدة.

ويباع في سوق السيارات المستعملة، مجموعة متميزة من موديلات ماركة الحصان الواثب "فيراري" تمثل فرصا للاقتناء لعشاق الماركة الإيطالية وهواة جمع السيارات الكلاسيكية.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أرخص موديلات فيراري التي تتوفر حاليا للبيع ضمن السوق العالمية للسيارات المستعملة بعدد وفير من النسخ.

وفي مقدمة القائمة، جاء طراز فيراري 348 الذي طرحته الماركة الإيطالية في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، ويتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لـ 40 ألف دولار، ومحرك ينتج قوة 316 حصانا.





وطراز فيراري 456 GT الذي طرحته الماركة الإيطالية، بمحرك V12 ينتج قوة 442 حصانا، بسعة 5.5 لتر، وتصل قيمته السوقية الحالية لـ 57 ألف دولار.





وضم سوق السيارات المستعملة أيضا طراز فيراري 360، الذي طرح بمحرك V8 ينتج قوة تصل لـ 395 حصانا، بسرعة قصوى تصل لـ 183 ميلا في الساعة، وقيمته السوقية حاليا تصل لـ 60 ألف دولار.





وفي سوق السيارات المستعملة أيضا ضمت القائمة طراز فيراري Mondial، الذي طرح بمحرك V8، ويتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لـ 30 ألف دولار فقط، مع العلم بأنه حين طرح جديدا كانت تكلفته تتخطى الـ 60 ألف دولار في حقبة الثمانينيات.





من بعده جاء طراز فيراري 308، الذي طرحته الماركة الإيطالية أيضا لحقبة الثمانينات، بمحرك ينتج قوة 237 حصانا، تصل سرعته القصوى لـ 192 ميلا في الساعة، وتصل قيمته السوقية الحالية لـ 50 ألف دولار.





وطراز "كاليفورنيا" المتميز الذي طرحته فيراري بمحرك V8 بسعة 3.9 لتر، ويتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لـ 76 ألف دولار، مع العلم بأنه حين تم طرحه للمرة الأولى كانت تصل قيمته لـ 192 ألف دولار.



