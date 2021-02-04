سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 4 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الليرة السورية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس 4 فبراير/ شباط 2021، للسوق الموازية (السوداء)

وبلغ سعر الدولار في سوريا 3024.4 ليرة للشراء، 3044.5 ليرة للبيع، مقابل 3020 ليرات للشراء و3040 ليرة للبيع أمس الأربعاء.



ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق السوداء، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنبج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية السورية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

سعر اليورو والإسترليني

وبلغ متوسط سعر اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) في سوريا نحو 3635 ليرة للشراء، و3665 ليرة للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 4112 ليرات للشراء، و4150 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الخميس، لدى السوق الموازية 806 ليرات للشراء، و814 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 822 ليرة للشراء، و831 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 9960 ليرة للشراء، و10054 ليرة للبيع.