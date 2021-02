هيونداي AX-1 الكروس أوفر الصغيرة تظهر للمرة الأولى أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل هيونداي على توسيع تشكيلة طرازات الكروس أوفر خاصتها، حيث التقطت العدسات التجسسية صوراً لكروس أوفر صغيرة للغاية جديدة كلياً أثناء اختبارها.

لم تكشف هيونداي بعد عن اسمها، لكن اسمها داخل الشركة AX1، وتُظهر الصور أن الاختبارات لم تسر على ما يُرام، حيث فقد سائق النموذج الأولي السيطرة على السيارة، وهو موقف سيء لما يُفترض أن يكون هاتشباك مرفوعة بشكل أكبر قليلاً.

هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها AX1، ويبدو أن السيارة في مراحل متقدمة من التطوير، حيث جُهزت السيارة بألواح هيكل إنتاجية، في حين تُخفي التمويهات الثقيلة المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية.

وحتى الآن، لا نعرف ما إذا كانت هيونداي ستوفر السيارة عالمياً أم ستكتفي ببيعه في آسيا، ويُقال أنه سيستمد قوته من محرك توربو سعة 1 لتر مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي، وتُظهر الصور حصول السيارة على مكابح قرصية في جميع الزوايا الأربع، وهو أمر غير معتاد لسيارة بهذا الحجم.

وفي الختام، بأخذ ما نراه في اللقطات التجسسية عين الإعتبار، فإن النسخة الإنتاجية النهائية لكروس أوفر AX1 قد يتم الكشف عنها قريباً، حيث نتوقع أن يكون التدشين في غضون أسابيع.

