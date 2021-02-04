دايملر تعلن تغيير اسمها إلى مرسيدس بنز

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قررت مجموعة دايملر تغيير اسمها إلى مرسيدس بنز، وذلك نتيجة لتحول كبير في استراتيجية الشركة، حيث وافق مجلس إدارة دايملر على تقييم خطط قائمة منفصلة لشاحنات دايملر، في خطوة للتركيز على مستقبل خال من الانبعاثات.

من جانبها، قالت أولا كالينيس، رئيسة مجلس إدارة دايملر ومرسيدس بنز: “سيارات وشاحنات مرسيدس، وشاحنات وحافلات دايملر هي شركات مختلفة مع مجموعات عملاء محددة ومسارات تكنولوجية واحتياجات رأسمالية، وتعمل كلتا الشركتين في صناعة تواجه تغييرات تكنولوجية وهيكلية كبيرة”.

تتبع هذه الخطوة المزيد من التطوير للتقنيات الصديقة للبيئة للشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى السيارات بالطبع، من خلال تطوير الشاحنات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، وأخرى بخلايا وقود هيدروجينية، وحتى تقنيات القيادة الذاتية.

بالطبع هذه خطوة منطقية إلى حد كبير، لأن كل شركة على حدة تعرف أفضل طريقة لخدمة عملائها، فمثلاً، شاحنات دايملر هي أكبر منتج شاحنات وحافلات في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا ومناطق أخرى حول العالم.

وفي الختام، سيتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن خلال اجتماع مساهمي دايملر المرجح عقده في الربع الثالث من عام 2021، وحتى ذلك الحين، ستستمر مجموعة السيارات الألمانية في فعل ما تفعله بشكل أفضل.