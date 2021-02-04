لكزس تطلق برنامج تجريبي لبيع السيارات عبر الإنترنت

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس برنامجها التجريبي والذي يهدف للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وتوفير تجربة تسوق فريدة للمستهلكين، ويحمل البرنامج اسم Monogram.

يُتيح البرنامج للعملاء تجربة مستخدم متكاملة عبر موقع لكزس الرسمي وموقع البيع والوكالة الفعلية نفسها، حيث يُمكن للمستخدمين بدء رحلتهم نحو تملك لكزس عبر الإنترنت، ويُمكنهم إكمال عملية الشراء من منازلهم، أو إذا رغبو في ذلك في الوكالة.

كما يوفر البرنامج للعملاء مزيداً من التحكم في كيفية شراء سياراتهم، وقد تم تطويره بالشراكة مع تويوتا موتور أمريكا الشمالية، ولكزس Financial Services، وبالنسبة لوكلاء لكزس، فيتكامل بسلاسة مع معلومات المخزون الحالية ونظام إدارة علاقات العملاء، وبشكل مباشر مع التمويل من خلال الخدمات المالية الخاصة بالشركة.

وفي الختام، ستُتيح لكزس البرنامج في أسواق محددة، على أن تنمو قائمة الأسواق على مدار العام، كما تؤكد أنه سيتم تقديم تجربة Monogram الجديدة عبر الإنترنت والتي تتيح للعملاء إكمال شراء سيارتهم الجديدة عبر الإنترنت في ربيع 2021.