موجز الخليج 365 للسيارات.. أوروبا تدعم تسلا ومركبات قادة العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

ستتلقى شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية مليار يورو (1.2 مليار دولار) من التمويل العام من ألمانيا لإنشاء مصنع لخلايا البطاريات في برلين.

على مدار التاريخ، كانت السيارات بمثابة حصن متنقل لبعض قادة العالم، وسمة للوقار والرفاهية لآخرين، فما هي أشهر سيارات القادة؟

تنافس شركة أكيورا اليابانية، فئات Suv المطروحة لعام 2021، بالنسخة الأحدث من طراز RDX.

أدى تفشي وباء كورونا إلى تراجع مبيعات السيارات في أمريكا خلال 2020، فيما اضطر العديد من الوكلاء لإغلاق مصانع، وتعليق بعض الخطط.

تطرح شركة مرسيدس الألمانية نسخة 2021 من طراز GLC-class للمنافسة في فئة السيارات "كروس أوفر" الفارهة.

لتجنب حدوث كارثة أثناء قيادتك للسيارة، توجد مجموعة من الممارسات التي نصح خبراء الأمن والسلامة بالابتعاد عن ممارستها أثناء القيادة.

يعج عالم صناعة السيارات بالنوادر العجيبة التي سمع عنها البعض، لكن هل تعلم أن هناك سيارات طرحت بمحركات دراجات نارية؟ تعرف على الإجابة.