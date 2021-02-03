“المرور” 5 نصائح هامة لقائدي السيارات قبل الانحراف أو الدوران على الطريق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عددًا من النصائح لقائدي السيارات حال الانحراف يميناً أو يساراً أو الدوران للخلف في الاتجاه المعاكس لخط السير.

وشدّد المرور على أنه عند الانحراف أو الدوران بالسيارة، يجب الإلتزام بما يلي: