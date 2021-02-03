ماذا تفعل حال اصطحاب الأطفال بسيارتك؟ المرور يوضح

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نوهّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى نصيحة هامة للغاية عند اصطحاب الأطفال في السيارة.

وقالت إدارة المرور في التغريدة: “تأكد من جلوس أطفالك في أماكنهم المخصصة لهم في المقاعد الخلفية من المركبة، وذلك حفاظاً على سلامتهم”، مُضيفة: “لا تؤذ أطفالك بإخراجهم من نوافذ المركبة”.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يُسمح بوضع الأطفال في المقاعد الأمامية إذا كانوا أقل من 10 سنوات، وإذا خالف صاحب السيارة ذلك تتم معاقبته بغرامة مالية تتراوح بين 150 و300 ريال.