اطلاق شركة “كروز السعودية” لتضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية الدولية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أطلق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية شركة “كروز السعودية”، وذلك تأسيسًا لقطاع الرحلات البحرية السياحية في البلاد وخلق جسر استراتيجي بين العمليات البحرية والبرية وعمليات الموانئ السياحية في العديد من المدن السعودية.

ويقع مقرّ الشركة الرئيسي في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر؛ لتضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تتماشى مع أهداف قطاع السياحة ورؤية المملكة 2030، وتماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025 التي تُركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة.

وتعمل شركة “كروز السعودية” على تطوير الوجهات السياحية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير مسارات للرحلات وتوفير تجربة استثنائية للضيوف وفرصة لاكتشاف التراث والثقافة السعودية، بما يضمن المحافظة على البيئة وحماية المقدرات الطبيعية.

ويهدف الصندوق من هذه الشـركة تعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع مصادر العائدات بعيداً عن النفط، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025، من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في المملكة.