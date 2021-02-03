اطلاق شركة “كروز السعودية” لتضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية الدولية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أطلق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية شركة “كروز السعودية”، وذلك تأسيسًا لقطاع الرحلات البحرية السياحية في البلاد وخلق جسر استراتيجي بين العمليات البحرية والبرية وعمليات الموانئ السياحية في العديد من المدن السعودية.
ويقع مقرّ الشركة الرئيسي في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر؛ لتضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تتماشى مع أهداف قطاع السياحة ورؤية المملكة 2030، وتماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025 التي تُركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة.
وتعمل شركة “كروز السعودية” على تطوير الوجهات السياحية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير مسارات للرحلات وتوفير تجربة استثنائية للضيوف وفرصة لاكتشاف التراث والثقافة السعودية، بما يضمن المحافظة على البيئة وحماية المقدرات الطبيعية.
ويهدف الصندوق من هذه الشـركة تعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع مصادر العائدات بعيداً عن النفط، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025، من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في المملكة.