فورد F-150 رابتر 2021 الجيل الجديد ينطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت فورد الستار رسميًا عن F-150 رابتر 2021 الجيل الجديد بإمكانات أفضل للقيادة على التضاريس الوعرة وتقنيات أحدث.. وقد حافظت F-150 رابتر على مكانتها كأنجح سيارة بيك أب عالية الأداء في العالم، حيث تفوقت مبيعاتها في الأعوام الأربعة الماضية على مبيعات موديلات بورشه مجتمعة.

وستتوفر رابتر الجديدة بمحرك إيكوبوست 6 سلندر 3.5 لتر تيربو مزدوج متصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات، بأرقام أداء لا تختلف كثيرًا عن الجيل الماضي بـ 450 حصان وعزم دوران 691 نيوتن متر.

وستحصل جميع نسخ رابتر على قفل تفاضلي خلفي إلكتروني قياسي وآخر أمامي محدود الانزلاق.. وصرحت فورد أنها أجرت تحديثات واسعة لأنظمة التبريد والعادم، مع ازدياد مدى خزان الوقود إلى أكثر من 800 كيلومتر.

وستحصل رابتر 2021 على إطارات 35 أو 37 إنش لأول مرة في تاريخ الموديل، وهي أكبر إطارات تم وضعها في بيك أب إنتاجية كاملة الحجم للمهام الخفيفة، كما تم تدعيم الإطار الفولاذي عالي القوة للبيك أب وتحديث نظام التعليق للتعامل مع أقسى التضاريس بسهولة.

نسخة R أكثر قوة بمحرك V8

من أهم إضافات الجيل الجديد هي نسخة R أكثر قوة لمنافسة رام 1500 TRX، بمحرك V8 سوبرتشارجر المشترك مع موستنج شيلبي GT500 بقوة 760 حصان، ولكن قد يكون أضعف بعدة أحصنة في البيك أب.. وستنطلق نسخة R في 2022.

