هل ستشتري أبل حصة في كيا؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قفزت أسهم كيا يوم الأربعاء لأعلى مستوى لها منذ 1998 بـ 87.70 دولار للسهم بعد تقارير عن احتمالية استثمار أبل في العلامة الكورية لبناء السيارات الكهربائية.

وفق الشائعات، استثمار أبل قد يصل إلى 3.6 مليار دولار (13.5 مليار ريال) وفي المقابل ستبني كيا سيارات أبل في مصنع جورجيا الأمريكي، مع احتمالية توقيع الاتفاقية النهائية يوم 17 فبراير.

وتشير التقارير إلى أن أول سيارة أبل ستخرج من مصنع كيا في 2024.. ولكن نؤكد على عدم وجود مصادر موثقة رغم انجراف المستثمرين وراء الشائعة.

وقد أشارت تسريبات سابقة من شركات التوريد التايلندية إلى تدشين نسخة اختبارية لسيارة أبل الكهربائية في نهاية العام الجاري، ربما في سبتمبر.