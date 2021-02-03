عادات لا تمارسها أثناء قيادة السيارة.. خطر على حياتك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لتجنب حدوث كارثة أثناء قيادتك للسيارة، توجد مجموعة من الممارسات التي نصح خبراء الأمن والسلامة بالابتعاد عن ممارستها أثناء القيادة.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أسوأ العادات التي ينصح بعدم القيام بها أثناء القيادة، لتجنب الحوادث.

ومن ضمنها القيادة تحت تأثير المخدرات والخمور، وهي من الأشياء الأكثر سببا في حوادث السير على مستوى العالم.







من بعدها، ضمت القائمة واحدة من العادات التي قد تتسبب في حوادث أثناء القيادة، وهي قيادة السائق للسيارة وهو في حالة من الإرهاق.

وأشار التقرير إلى أن نسبة قد تصل لـ 13% ممن خضعوا لاختبار القيادة أثناء الشعور بالإرهاق، دائما ما كانوا يجدوا أنفسهم معرضون للغفوة أثناء القيادة، ما قد يؤدي لنتيجة كارثية تشكل خطرا على حياة السائق والركاب.





من العادات التي دائما ما تنصح شركات صناعة السيارات بها أيضا، الحرص على وضع حزام الأمان، ومن ضمن الاختبارات التي أثبتت تأثير حزام الأمان على الحفاظ على حياة السائق، إثبات نجاة السائق من اختبار حوادث لسيارة مرسيدس S-CLASS تسير على سرعة 80 ميلا في الساعة، يمكن للسائق أن ينجوا من مثل هذا الحادث إذا كان مستخدما لحزام الأمان.





ووفقا لدراسات حديثة، كان للتكنولوجيا المتطورة وأنظمة الأمن والحماية دور سلبي في التعرض للحوادث أثناء القيادة، وذلك في حالة الاعتماد على هذه الأنظمة أكثر من اللازم وهو ما نصح موقع "أوتو كار" بتجنبه.





الإهمال في التحكم بمقود السيارة من التصرفات التي قد تؤدي للحوادث أيضا، فقد نصح الموقع بإحكام القبضة على المقود والتركيز في الطريق أثناء السير، وعدم استخدام أساليب أخرى في التحكم بالمقود مثل منطقة الفخذ كما هو موضحا بالصورة.





ومن التأثير السلبي أيضا للتكنولوجيا الحديثة بالسيارات، القيام بتصفح شاشة المعلومات بمنطقة التحكم الوسطى بالسيارة أثناء القيادة، وهو ما نصح الموقع ضده، لضرورة توفير التركيز الكامل أثناء القيادة.



