مرسيدس GLC-class.. سعر ومواصفات نسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح شركة مرسيدس الألمانية نسخة 2021 من طراز GLC-class للمنافسة في فئة السيارات "كروس أوفر" الفارهة.

واستعرض موقع "كار آند درايفر"، القدرات التي يتوفر بها الطراز بنسخته الجديدة للعام الجاري، بكشفه عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



كان أبرز ما أجرته مرسيدس من تحديثات على طراز GLC-class بنسخته الجديدة، منحه قدرات تقنية حديثة تشمل نظام للركن الذاتي، وكاميرا ترصد محيط السيارة بزاوية 360 درجة، مع توفر كشافات أمامية بعيدة المدى ذاتية التفعيل أثناء الليل.





الأسعار

يتوفر من طراز مرسيدس GLC-class ثلاث فئات للبيع بتكلفة مختلفة، الافتتاحية باسم GLC300 وبتكلفة 44,195 ألف دولار، ثم فئة GLC300 4Matic التي تتوفر بتكلفة 46,195 ألف دولار، وأعلى فئة هي GLC350e بتكلفة 53 ألف دولار.

المحرك

يعمل طراز مرسيدس GLC-class بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات ينتج قوة 255 حصانا، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات، وأنظمة دفع متعددة منها نظام دفع خلفي ونظام دفع رباعي.





التقنيات

ضمن الكماليات استعرض الموقع القدرات التقنية للطراز GLC-class ، والتي تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 10.25 بوصة، تعمل بنظام MBUX المعلوماتي، وهي مجهزة للعمل بالأمر الصوتي، مع توفر أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأمن والحماية

تشمل أنظمة الأمن والحماية في الطراز، نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، مع نظام للحفاظ على المسار ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام لضبط السرعة.