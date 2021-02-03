السيارات الأقل مبيعا في أمريكا.. مفاجآت بالقائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى تفشي وباء كورونا إلى تراجع مبيعات السيارات في أمريكا خلال 2020، فيما اضطر العديد من الوكلاء لإغلاق مصانع، وتعليق بعض الخطط.

وكشف دراسة متخصصة أجراها موقع iSeeCars، عن قائمة أكثر السيارات التي شهدت تراجعا في المبيعات بالسوق الأمريكية في 2020 .

وقال موقع "موتور وان"، الذي نقل نتائج الدراسة، ووصفها بأنها مثلت مأساة لصناعة السيارات الأمريكية، إن طراز فورد "إسكيب" تصدر القائمة بتراجع مبيعات بنسبة 90.4% عن 2019.



وفي المركز الثاني حسب القائمة جاء طراز فورد إيكو سبورت، الذي تراجعت مبيعاته 71.3%.

وطراز شيفروليه بولت في المركز الثالث بنسبة تراجع 86.9%، ثم فورد إكسبدشن في المركز الرابع بنسبة تراجع 61.08%.



وفي المركز الخامس جاء طراز فورد إكسبدشن ماكس بنسبة تراجع مبيعات 59.2%، في حين كانت السيارة الوحيدة التابعة لماركة ليست أمريكية ضمن القائمة، هي طراز هيونداي "سنتافي"، الذي تراجعت معدلات مبيعاته في 2020 بنسبة 57.7% ويأتي بالمركز السادس.

من بعد "سنتافي"، جاء طراز كرايسلر 300 بنسبة 52% تراجع، ثم طراز فورد رينجر بنسبة 51.5% تراجع، ثم طراز دودج تشارجر بنسبة 51.2%، والمركز العاشر لطراز Buick Envision بنسبة تراجع 51% في المبيعات.

