بقدرات تقنية حديثة.. طراز أكيورا RDX يشعل سوق سيارات الـSUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنافس شركة أكيورا اليابانية، فئات Suv المطروحة لعام 2021، بالنسخة الأحدث من طراز RDX.

وعرض تقرير لموقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة المحرك، والفئات المتوفرة منه للبيع بالأسواق وأبرز الكماليات.





الأسعار

يتوفر من الطراز بالأسواق الفئة FWD بسعر 39.225 دولارا، والفئة SH-AWD بسعر 41,225 دولارا.

المحرك

ويتوفر طراز أكيورا RDX بنسخته الجديدة للعام الجاري، بمحرك توربيني 4 أسطوانات، ينتج قوة 272 حصانا، بسعة 2.0 لتر، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.





التقنيات

من أبرز ما تتميز به نسخة 2021 من طراز أكيورا RDX، القدرات التقنية التي تطرح بها، وتشمل شاشة معلومات داخلية بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس يصل لـ 10.2 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

ويدعم المنظومة التقنية للطراز نظام اتصال لاسلكي "واي فاي" بالإنترنت، وتعمل شاشته المعلوماتية بنظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لتوفر وصلات USB للمقاعد الأمامية والخلفية، ونظام ملاحي built-in، ونظام صوتي مكون من 12 سماعة مكبرة، من ماركة ELS.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الطوارئ، والحفاظ على المسار، ونظام لتنبيه السائق في حالة الخروج عن المسار.