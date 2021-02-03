تويوتا كامري 2021 تحصل على تعديلات موديليستا وGR الرياضية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت تويوتا كامري 2021 على تعديلات موديليستا و GR لإضافة لمسات أكثر رياضية للتصميم الخارجي، ويذكر أن كامري الجديدة حصلت على تحديثات منتصف العمر للتصميم والتقنيات مع وصولها قريباً للسوق السعودي.

وتشمل تعديلات موديليستا لمسات كروم إضافية للشبك والأبواب، مع جنوط 17 إنش ألمنيوم وأخرى 19 إنش وإطارات رياضية جديدة.



للراغبين في تعديلات أعمق، يقدم لهم قسم GR التابع لتويوتا اكسسوارات إضافية تشمل مصد أمامي أطول وجناح خلفي وسقف أسود مصقول، مع إمكانية وضع نظام عادم رباعي جمالي ولكن وظيفة العادم نفسه ستتم عبر أنبوبين.

كما يوفر قسم GR تحسينات ميكانيكية لنظام التعليق لخفض الاهتزازات وتوفير تجربة قيادة أكثر راحة وثباتاً.. كما يقدم القسم إصدار أسود خاص بلمسات سوداء في مختلف أنحاء الخارجية.