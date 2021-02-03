فورد رينجر رابتر الجيل القادم يظهر أثناء اختباره لأول مرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أسابيع من ظهور فورد رينجر الجيل الجديد أثناء اختباره، نرى الآن نسخة رابتر الجديدة في أول صور تجسسية بجوار الإصدار الجديد القادم لبرونكو باسم “وورت هوج” للطرق الوعرة.

من الصعب ملاحظة التحديثات الجمالية بسبب التمويهات المكثفة، ولكن نرى الجنوط الجديدة والإطارات المجهزة لجميع التضاريس والشبك الأمامي المميز لفئة رابتر، مع نظام عادم ثنائي أسفل المصد.



وستشارك رينجر رابتر القادمة محركها مع برونكو وورت هوج، وتشير التقارير إلى محرك 3.0 لتر إيكوبوست 6 سلندر بقوة 400 حصان كالاحتمال الأرجح.

وستدشن فورد موديل رينجر الجديد كلياً في بداية العام القادم، متبوعاً بنسخة رابتر في ربيع 2022.

