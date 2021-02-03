أقوى النسخ التي طرحتها ألفا روميو من أيقونتها Quadrifoglio

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت سيارات شركة ألفاروميو الإيطالية العريقة مبيعات هائلة حول العالم، وحظيت أيقونتها الشهيرة Quadrifoglio بشعبية كبيرة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز النسخ التي طرحتها ألفا روميو من طراز Quadrifoglio عبر تاريخه الحافل.

وفي المقدمة، جاءت نسخة Alfasud Sprint Quadrifoglio Verde بمحرك 4 أسطوانات، بسعة 1.2 لتر، وطرحت في الفترة ما بين عام 1976 و1989.







من بعده، جاء Spider Quadrifoglio Verde بمحرك سعة 2.0 لتر، وتم تصنيعها في الفترة بين عام 1966 وحتى عام 1994.





ثم النسخة التي طرحت من الطراز باسم 75 Quadrifoglio وتوفرت بمحرك بسعة 1.6 لتر، وتم تصنيعها في الفترة بين عام 1985 وحتى عام 1992.





ثم جاءت النسخة التي طرحت من الطراز باسم Giulia Sprint GTA Quadrifoglio 1965 بمحرك سعة 1.6 لتر، بسرعة قصوى تصل لـ 115 ميلا في الساعة.





وأيضا النسخة التي طرحت من الطراز باسم باسم Stradale 33 وتوفرت بمحرك بسعة 2.0 لتر، وتم تصنيعها في الفترة بين عام 1967 وحتى عام 1969.





ثم النسخة التي طرحت من الطراز باسم باسم Stelvio Q4 وتوفرت بمحرك بسعة 2.9 لتر.





من بعدها ضمت القائمة النسخة التي طرحت من الطراز باسم Giulia Quadrifoglio، وهو من الموديلات الحديثة التابعة لطراز ألفا روميو ويتوفر بمحرك V6 بسعة 2.9 لتر، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3.8 ثانية.



