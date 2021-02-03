نصائح ذهبية قبل بيع أو شراء سيارة مستعملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عند الإقدام على بيع سيارتك مستعملة، هناك عدة نصائح عليك اتباعها، حتى لا تتعرض للخسارة.

وفي تقرير بالصور، جمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات هذه النصائح لتنفيذ عملية بيع ناجحة.

وحسب الموقع، عند الشراء، فإن أسوأ طريقة لتقييم سعر السيارة هي التخمين، ونصح باتباع طريقة احترافية للتعرف على القيمة الحقيقية للسيارة عبر مجموعة من المصادر الموثوق بها.

وقال: يتوقف ذلك على عدة عوامل يجب مراعاتها تؤثر على القيمة السوقية للسيارة ومنها تاريخ طرحها، وعدد الأميال التي قطعتها، وحالتها ومدى صلاحيتها للعمل ووضعيتها التقنية.





النصيحة الثانية من "أوتو كار"، عند البيع، فقد رفض فكرة عرض السيارة للبيع دون اتباع سياسة تسويقية حديثة، كما حذر من عرضها للبيع باستخدام إعلان ملصق.

ونصح بتسويقها عبر موقع إلكتروني مخصص لهذه المهمة يتم وضع جميع مواصفاتها عليه والتكلفة التقديرية المناسبة، لجذب أكبر عدد من العروض.





من الأساليب التي حذر الموقع من اتباعها عند بيع سيارة أيضا، تجاهل التقاط صورة مناسبة ذات جودة عالية لتسويق السيارة، أو الإعلان عن السيارة دون استخدام صورة.

ونصح "أوتو كار" باستخدام صورة واضحة ذات جودة عالية للحصول على أفضل تسويق للسيارة.





كما نصح الموقع بالإسهاب في وصف حالة السيارة، نظرا لتكرار الموديلات بشكل كبير واختلاف حالة الموديل عن غيره باختلاف ظروف استخدامه، لذا فإن الوصف التفصيلي لحالة السيارة دائما ما يسهم في تحقيق نتيجة إيجابية بالحصول على عرض مناسب عند بيعها ويوفر الثقة بين كافة الأطراف.



