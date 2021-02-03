الاتحاد الأوروبي يدعم "توطين" تسلا لمنافسة الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ستتلقى شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية مليار يورو (1.2 مليار دولار) من التمويل العام من ألمانيا لإنشاء مصنع لخلايا البطاريات في برلين.

ووافق الاتحاد الأوروبي قبل أيام على خطة تتضمن تقديم مساعدات حكومية إلى تسلا وبي إم دبليو وغيرهما لدعم إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية لخفض الواردات من الصين الرائدة في الصناعة.



ووفق موقع "بزنس إنسايدر"، القرار يأتي على خلفية موافقة الاتحاد الأوروبي على دعم انتشار صناعة السيارات الكهربائية.

كان الاتحاد الأوروبي قد قرر تخصيص 2.9 مليار يورو يخصص لـ 40 دولة أوروبية، لدعم صناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها، لتتمكن أوروبا من منافسة الصين بهذا المجال.

وكانت قد تسلا قد أعلنت عزمها استثمار 4 مليارات يورو في مصنع جيجافاكتوري الذي تنوي إقامته بالقرب من برلين.

وحسب حكومة ولاية براندنبورج، فإن المبلغ مخصص لعدة مراحل توسعية في المصنع الذي سيقام في ولاية براندنبورج، ومن المنتظر أن يوفر المصنع في أولى مراحله أكثر من 300 وظيفة، وسيرتفع هذا العدد إلى 8000 وظيفة بعد أول عملية توسع.

وأعلنت شركة تسلا على لسان مديرها التنفيذي إيلون ماسك، عن بدء عملية تصنيع الجيل الثاني من طراز تسلا رودستر الرياضي الكهربائي في 2022.

ووفق موقع "إنسايد إي في"، رد إيلون ماسك عبر تغريدة على تساؤل بشأن موعد بداية تصنيع الطراز الرياضي الكهربائي الخارق، وكانت إجابته بحلول عام 2022.

ويأتي تحديد الموعد الجديد بعد أن تعرض تصنيع الطراز لتأجيل عدة مرات على مدار السنوات الماضية.